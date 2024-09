Slaagt Manchester City er wél in om hem naar Engeland te halen? 'Pep Guardiola wil absoluut deze sterspeler én Liverpool-target om Rodri te vervangen'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Manchester City moet het voor de rest van het seizoen zonder Rodri doen. Pep Guardiola wil dat het verlies deze winter opgevangen wordt. En de Catalaan heeft meteen zijn verlanglijstje doorgegeven.

Manchester City zag Rodri in de topper tegen Arsenal FC (2-2, nvdr.) uitvallen met een knieblessure. Het verdict is snoeihard. De Spanjaard mag een kruis maken over de rest van het seizoen.

En dus moet Manchester City de transfermarkt op. Rodri was de voorbije maanden uitgegroeid tot één van de absolute sterkhouders op het middenveld van The Citizens.

De Engelse media weten dat Pep Guardiola een lijstje met mogelijke kandidaten heeft doorgespeeld aan zijn bazen. De namen: Nicolo Barella van Internazionale FC, Ederson van Atalanta Calcio, Adam Wharton van Crystal Palace en… zijn absolute prioriteit.

Guardiola wil Martin Zubimendi naar het Etihad Stadium loodsen. De 25-jarige sterkhouder van Real Sociedad geraakte er deze zomer niet uit met Liverpool FC en voetbalt nog steeds in het Baskenland.

Slaagt Manchester City er wél in om Martin Zubimendi naar Engeland te halen?

Al zal het voor The Citizens niet de gemakkelijkste zaak worden om bovenstaande speler(s) te overtuigen. Er hangt Manchester City een enorme straf - zelfs uitsluiting uit de Premier League is mogelijk - boven het hoofd.