Betekent 'Het Proces van de Eeuw' ook het einde van Manchester City: 'Dit is de onwaarschijnlijke en zwaarste straf die Engelse landskampioen riskeert'

Manchester City moet zich de komende dagen en weken verantwoorden voor maar liefst 155 aanklachten tegen de voetbal- en financiële wetgevingen. En ook de zwaarste straf hangt boven het hoofd van de Engelse landskampioen.

De Engelse voetbalbond daagt Manchester City voor de rechtbank. De reden: tussen 2009 en 2018 hebben The Citizens volgens FA maar liefst 115 inbreuken gepleegd tegen de financiële regels.



Fraude, het niet-aangeven van inkomsten en lonen, onderwaarderen van sponsorcontracten, negeren van de Financial FairPlay-regels,… In 't kort: Manchester City trok er zich allemaal niets van aan.

© photonews

The Citizens riskeren dan ook héél zware straffen: boetes van miljoenen euro's, puntenaftrek tot honderd punten, de onmiddellijke degradatie uit de Premier League, uitsluiting van de Europese competities,…

The Telegraph weet dat de Engelse landskampioen zelfs meer moet vrezen. Als het systematische overtreden van de regelgevingen bewezen wordt kan Manchester City zelfs permanent uitgesloten worden uit de Premier League.

Wil de Engelse voetbalbond een voorbeeld stellen met Manchester City?

Zo'n vaart zal het wellicht niet lopen - het zou meteen het einde betekenen van de club - maar de Engelse voetbalbond hoopt dat The Citizens als voorbeeld dienen. De kans wordt steeds kleiner dat de blauwhemden volgend seizoen nog in de Premier League voetballen. Al is het maar voor een seizoen…