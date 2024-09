Engeland is in de ban van 'Het Proces van de Eeuw': Manchester City staat terecht voor 115 (!) aanklachten, onmiddellijke uitsluiting uit Premier League dreigt

De Engelse voetbalwereld is in de ban van 'Het Proces van de Eeuw'. Manchester City moet zich verantwoorden voor maar liefst 115 aanklachten. En er hangt de Engelse landskampioen een enorme straf boven het hoofd.

De Engelse voetbalbond daagt Manchester City voor de rechtbank. De reden: tussen 2009 en 2018 hebben The Citizens volgens FA maar liefst 115 inbreken gepleegd tegen de financiële regels.

Fraude, het niet-aangeven van inkomsten en lonen, onderwaarderen van sponsorcontracten, negeren van de Financial FairPlay-regels,… In 't kort: Manchester City trok er zich allemaal niets van aan.

De komende tien weken zullen The Citizens echter te weten komen wat de gevolgen zijn. Een enorme puntenaftrek én degradatie naar The Championship lijken onvermijdelijk als de Engelse voetbalbond voet bij stuk houdt. Zelfs een onmiddellijke uitsluiting uit de Premier League is mogelijk.

"Een puntenaftrek van zestig tot zelfs honderd punten is een héél realistisch scenario", klinkt het bij financieel expert Keira Maguira in de Engelse media. "De Engelse voetbalbond wil Manchester City zodanig doen lijden dat degradatie niet meer kan ontlopen worden."

Wat denkt Pep Guardiola van de heisa?

"Er zijn veel geruchten", haalt Pep Guardiola ondertussen de schouders op. "Er verwacht dat er de komende dagen en weken enorm veel specialisten zullen opduiken. Maar iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ook Manchester City."