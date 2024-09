Union laat (eindelijk) ware gelaat opnieuw zien, maar Brusselaars vergeten punten mee te nemen uit Istanboel

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG heeft niet kunnen stunten op het veld van Fenerbahçe SK. De Brusselaars speelden een verdienstelijke wedstrijd, maar moesten uiteindelijk het onderspit delven in Istanboel.

Het is een ongeschreven regel in het voetbal: wie met de kansen morst... krijgt uiteindelijk het deksel op de neus. Die regel gaat momenteel ongetwijfeld door het hoofd van Sébastien Pocognoli.

Les Unionistes hadden vooral voor de rust kansen genoeg om afstand te nemen van Fenerbahçe SK. Vooral Noah Sadiki liet zich opmerken met enkele goede acties en kansen.

Het openingsdoelpunt van Caglar Soyuncu - na een halfuur voetballen - kwam dan ook op het verkeerde moment. Union kreeg een logische tik, terwijl Fenerbahçe eventjes op het punt stond om te breken.

Een tienal minuten voor affluiten leek Fener de doodsteek te geven. Het was Christian Burgess die Anthony Moris verschalke en voor de 2-0 zorgde.

© photonews

En toch liet Union het uiteindelijk zelf liggen. Ross Sykes zorgde in de absolute slotseconden voor de 2-1-eindstand. Maar dan moet je natuurlijk weten dat Franjo Ivanovic even daarvoor een strafschop had gemist.

Allemaal goed en wel, maar Union start op die manier ook de Europa League met een valse noot. En zo blijven Les Unionistes in de hoek zitten waar de klappen vallen.