KVC Westerlo bereidt zich voor op clash met Standard: coach Timmy Simons komt al met mooie woorden voor de Rouches

KVC Westerlo speelt zaterdag op verplaatsing tegen Standard. Coach Timmy Simons blikte al even vooruit op het duel.

KVC Westerlo staat momenteel op de achtste plaats in het klassement, maar iedereen staat kort op elkaar in het klassement. Dat zal ongetwijfeld voor nog meer motivatie zorgen bij de spelers.

Maar tegen Standard is het nooit makkelijk om te spelen. De Rouches scoorden nog niet veel dit seizoen, maar incasseren ook bijzonder weinig doelpunten. Maar een saaie ploeg wil coach Timmy Simons het niet noemen.

"Ik zou Standard niet bestempelen als saai, eerder als goed georganiseerd. In acht wedstrijden hielden ze zes keer de nul. Dat is een kwaliteit waar veel ploegen naar op zoek zijn", begint hij bij Gazet van Antwerpen.

"Bovendien hebben ze nu meer aanvallende kwaliteiten en kunnen ze het roer omgooien. Misschien pakken ze het voor eigen volk wel anders aan", merkt hij nog op.

Westerlo speelt dit seizoen wel erg aantrekkelijk voetbal. Alleen leider KRC Genk maakte meer doelpunten dan de Kemphanen. Het voetbal van Simons werkt, en dus zal hij ook niet veel moeten wijzigen.

"Wij gaan opnieuw ons ding doen met hoge pressing. De kansen die we nu krijgen, zullen schaars zijn. Op Standard zullen we misschien maar vier of vijf mogelijkheden krijgen. We gaan deze keer wel onze momenten moeten pakken", besluit hij.