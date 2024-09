Weeral crisistijd bij Manchester United, analisten en kranten laten geen spaander heel na desastreuze prestatie: "Kan hij dit overleven?"

De nederlaag van Manchester United tegen Tottenham Hotspur (0-3) heeft de druk op trainer Erik ten Hag enorm vergroot. Engelse media en analytici laten geen spaander heel van de Nederlander en stellen dat zijn tijd bij de club voorbij is.

The Guardian beschreef de nederlaag als het dieptepunt van zijn periode bij United: "Het leek wel een man-tegen-kind spelletje." Ook The Telegraph suggereerde dat Ten Hag mogelijk aan het einde van zijn loopbaan bij de club is: "Kan hij overleven? Niet als deze wedstrijd als bewijs wordt gepresenteerd."

Naast de media bekritiseerden ook verschillende analisten het gebrek aan strijdlust bij United. Voormalig speler Ashley Young merkte op dat er "geen inzet, geen werklust en geen leiderschap" op het veld te zien was. Volgens hem stonden er alleen maar individuen, zonder enige cohesie.

Jamie Redknapp ging zelfs een stap verder door te zeggen dat dit misschien wel het slechtste Manchester United-elftal ooit is: "Ze zijn slechter dan welke United-ploeg ooit. Het is beschamend."

De kritiek werd verder ondersteund door statistieken. The Mirror wees erop dat Tottenham de hoogste 'expected goals' ooit had van een uitploeg op Old Trafford, met een score van 4.67. Volgens The Sun zijn er geen excuses meer voor Ten Hag, ondanks blessures en de rode kaart van Bruno Fernandes. "Het is een zooitje, en er is weinig bewijs dat de dure zomertransfers enig effect hebben gehad."

Ook Gary Neville, clubicoon en analist bij Sky Sports, liet zijn ongenoegen duidelijk blijken: "Het was een absolute aanfluiting. Dit was een van de slechtste prestaties die ik heb gezien onder Ten Hag." Volgens Neville zal de komende week cruciaal zijn voor zowel de spelers als de manager, die veel vragen te beantwoorden hebben na deze desastreuze vertoning.