Ivan Leko is cynisch maar heeft geen ongelijk: dit Standard moet (nog) niet voor spektakel zorgen

Ivan Leko heeft dit weekend weer typisch Ivan Leko gedrag vertoond: na de nederlaag van zijn team, gaf hij over het algemeen de externe druk de schuld van de aanvallendere spelstijl van Standard. Hij behandelt ons een beetje als idioten, maar de Kroaat heeft niet helemaal ongelijk.

"Het is niet gemakkelijk voor mijn spelers. De afgelopen weken lazen we dat Standard alleen maar verdedigde, dat het nooit aanviel". Deze woorden zijn van Ivan Leko na de nederlaag (1-2) tegen Westerlo, die inderdaad een behoorlijk naïef Standard bestrafte ondanks een duidelijke verbetering in het spel.

"Het belangrijkste is om wedstrijden te winnen en te verbeteren, niet om 'mooi' te spelen", vervolgde de Kroaat, die indirect de pers en de critici beschuldigde van het veranderen van de aanpak thuis tegen Westerlo. Toch, als er wel een coach is die daar juist niet om geeft, is het vaak Leko.

En als er een club in België is waar het publiek, met een geduld dat alles overtreft, nooit een georganiseerde en solide wedstrijd zal uitjouwen en zelfs vaak geniet van spelers die hun shirt laten zien zonder noodzakelijkerwijs een show op te voeren, dan is het wel Standard. Ja, Sclessin heeft artiesten gekend, maar in 2024 droomt niemand op de tribunes van sprankelend voetbal: in de top 6 zijn na 9 speeldagen is al prachtig.

Leko had niets te verliezen... en kan opnieuw gaan verdedigen

Nee, als Standard meer offensief heeft gespeeld, is dat waarschijnlijk omdat Ivan Leko geleidelijk aan zijn spelers heeft willen aansporen om wat meer het spel te maken. Was dat onder externe druk? Daar twijfelen we aan gezien zijn karakter. Het was gewoon een natuurlijke stap: het organiseren van het team is gedaan, nu is het tijd om ze vooruit te helpen.

En hier is zijn cynisme logisch: we hebben gezien dat dit zeer jonge team ("het jongste in de Pro League", aldus Leko) niet de middelen heeft om een tegenstander onder druk te zetten. Het heeft ook niet de spelers om hoog te pressen. Een simpel voorbeeld: David Bates is fantastisch in zijn eigen strafschopgebied, maar veel te langzaam om hoog op het veld te spelen, wat het risico met zich meebrengt dat hij achterwaarts wordt uitgespeeld.

Nu staan Ivan Leko twee wedstrijden te wachten waarin duidelijk maar één ding telt: niet verliezen. Als Standard een punt pakt door compact te verdedigen en de tanden op elkaar te zetten tegen Anderlecht, zal de bezoekende ploeg daar luidkeels voor klappen. En tegen Charleroi zal Sclessin in elk geval een heksenketel zijn: als de Rouches een in vorm verkerend Charleroi met 1-0 verslaan met 30% balbezit, wie zal daarover klagen? Misschien de neutrale waarnemers. Maar Leko kan stoppen met ons te laten geloven dat hij naar hen luistert...