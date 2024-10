Youri Mulder doet boekje open over ontslag van Karel Geraerts

Youri Mulder was maandagavond te gast in Extra Time. Hij sprak er over het ontslag van Karel Geraerts bij Schalke 04.

Frank Raes opende de aflevering van deze week van Extra Time met de melding dat hij getwijfeld heeft om Youri Mulder uit te nodigen, omdat hij Karel Geraerts ontslagen heeft.

“Heb ik dat gedaan, ja?”, reageerde Mulder met een even grote knipoog. “Het was een zware bevalling”, voegde de Nederlander er aan toe.

“Karel heeft het op zich een jaar volgehouden. Dat is al een hele prestatie. Bij ons is het een trainerskerkhof. Het was moeilijk, want hij heeft altijd alles gegeven.”

Volgens Mulder weerstond Geraerts ontzettend goed alle druk die op hem afkwam. “Hij liet zich niet beïnvloeden en werd niet onzeker door de pers of het publiek. Hij is niet beschadigd door het ontslag. Zelf sommige journalisten vonden het jammer.”

Volgens Mulder had Geraerts gewoon heel veel pech. Dat begon al in de tweede wedstrijd, toen de scheids in de fout ging.

“In de tweede helft krijgt de verkeerde speler - een van ons - een tweede gele kaart, een black-out van de scheidsrechter. Vanaf dat moment ging het bergaf en haalde hij nog maar 1 punt in 4 wedstrijden.”

De druppel was uiteraard de laatste match van Geraerts, toen hij 3-0 op voorsprong stond bij de rust, maar uiteindelijk nog met 3-5 de boot in ging.