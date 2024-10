Marc Degryse en Toby Alderweireld zien dat Domenico Tedesco deze Rode Duivel opnieuw moet selecteren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Leandro Trossard kon dinsdagavond met Arsenal winnen van PSG. Het werd 2-0, de Rode Duivel was goed voor een assist.

Arsenal nam het dinsdag op tegen PSG in de Champions League. The Gunners wonnen met 2-0 na doelpunten van Kai Havertz en Bukayo Saka.

Leandro Trossard speelde een zeer goede match en was goed voor een assist. Bij de Rode Duivels was hij de laatste keren steeds minder in vorm. De laatste interlandperiode werd hij zelfs niet geselecteerd.

Moet hij er deze keer wel bij zijn? "Op basis van deze wedstrijd wel", vertelde Marc Degryse op VTM 2 volgens HLN. Ook Antwerp-verdediger Toby Alderweireld ziet dat Tedesco hem best selecteert.

"Spelen is nog iets anders, maar hij moet er zeker bij zijn. Hij is de laatste weken toch bepalend geweest voor een grote club als Arsenal."

"Hij heeft al op verschillende posities zijn kans gekregen en we hebben nog nooit de Trossard van bij Arsenal bij de Duivels gezien. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar misschien voelt hij zich meer op z'n gemak bij Arsenal? Hij heeft een referentiematch bij de nationale ploeg nodig, net als Openda", besluit Degryse nog.