De ene is wat gelijker dan de andere: Tedesco moet nu de rest van zijn kern wijsmaken dat het niet 'Club Med' is

Best wel apart te noemen, die niet-selectie van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. De Rode Duivels zijn geen democratie, zoveel is wel duidelijk. De ene is wat gelijker dan de andere. Logisch, maar ook wel een bijzonder wankele situatie.

De voetbalwereld heeft het probleem zelf gecreëerd. Om steeds maar meer geld binnen te rijven, heeft de FIFA straks ook een WK voor clubteams georganiseerd. Iets waar de sterspelers van de grote clubs niet meteen blij mee zijn en waar ze met angst naar uitkijken. Tedesco verveeld Zeker de oudere jongens. Kevin De Bruyne weet dat zijn lichaam geen 70 wedstrijden op een seizoen meer aankan. De 32-jarige draaischijf van Manchester City zal van Pep Guardiola wel regelmatig rust krijgen, maar dan nog... Tussendoor nog eens voor veredelde oefenmatchen naar België afreizen... Nee, dat ziet KDB niet zitten. Ook Romelu Lukaku weigerde beleefd voor de matchen tegen Italië en Frankrijk. De topschutter aller tijden speelt met Napoli zelfs geen Europees voetbal, maar heeft een trainingsachterstand opgelopen door zijn late transfer. Hij wil extra trainen onder Antonio Conte, die ook wel zal hebben aangegeven dat hij hem liever niet zag vertrekken. Je zag dat Tedesco duidelijk verveeld zat met het nieuws over te brengen. Tja, wat kan je als bondscoach zeggen tegen de twee belangrijkste mannen in je selectie? "'t Is goed, dan moet je voor de WK-kwalificatiematchen ook niet komen"? Zo gek is Tedesco ook niet. De rest heeft die status niet Zijn positie is al wankel en KDB en Big Rom hebben een aparte status als laatste overblijvers van de Gouden Generatie. Ze doen er hun bondscoach wel geen plezier mee. Die moet nu de andere spelers in zijn groep wijsmaken dat de nationale ploeg geen 'Club Med' is, waar je naargelang je pet staat wel of niet kan naar afreizen. Hij gunde Thomas Meunier ook al extra rust/training. De ene is wat gelijker dan de andere. Als pakweg Zeno Debast straks zegt dat hij te veel matchen moet spelen - hypothetisch, want Debast wil altijd spelen - hoeft hij de komende interlandperiode niet te rekenen op een oproep. 't Is allemaal ingewikkeld geworden bij de nationale ploeg. Alles wordt onder het vergrootglas gelegd, de chaos aan de top was de voorbije maanden niet te overzien en het mislukte EK zindert nog na. Als De Bruyne zijnde, kan je het uiteraard wel begrijpen dat hij zijn lichaam rust wil geven. Als in november echter de load al behoorlijk hoog wordt, gaan er nog Duivels twijfelen. En ze zitten nu al met de jongste kern ooit. Daarom ook wil Tedesco zijn sterren te vriend houden met dit gunstregime, want de nieuwe generatie heeft nog een kapstok nodig. Aan De Bruyne en Lukaku kunnen ze hun jas wel al eens vasthaken.