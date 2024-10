Kevin De Bruyne heeft beslissing genomen en krijgt - samen met Lukaku - een gunstregime van Tedesco: "Enkel als het belangrijk is"

Kevin De Bruyne zal er de komende maanden niet bij zijn voor de wedstrijden van de Rode Duivels, dus niet enkel voor de komende interlandperiode. Een vrij ongeziene situatie, want hij krijgt een gunstregime van de bondscoach.

Domenico Tedesco had een lang telefoongesprek met De Bruyne. Het positieve nieuws daarvan: KDB stopt niet bij de nationale ploeg en zal er bij zijn in de WK-kwalificatiematchen en op het WK, maar...

De Bruyne heeft gevraagd om niet meer opgeroepen te worden voor de Nations League-wedstrijden. Met het drukke programma bij Manchester City ziet hij het niet zitten om zich ook daar nog voor op te laden.

"Hij vroeg om niet meer in de Nations League te spelen, dus in november zal hij er ook niet bij zijn", aldus Tedesco. "We begrijpen het. We volgen ook alle matchen die hij moet spelen. De grote sterren hun load is ongelooflijk."

"Met die World Cup voor teams zullen ze aan 70 wedstrijden komen dit seizoen. Maar hij verzekerde me dat hij er voor het WK bij zal zijn. Als het belangrijk is, zal Kevin erbij zijn."

Hetzelfde geldt voor Romelu Lukaku. "Hij vroeg om meer te kunnen bijtrainen bij Napoli. Hij heeft tijd nodig om de volgende stappen te zetten. Zijn situatie is vergelijkbaar met die van Kevin."

Dat kan natuurlijk irritaties geven bij de andere internationals, die ook veel wedstrijden moeten spelen. "We moeten elke situatie apart bekijken. We zullen dat voor iedereen in overweging nemen als de load te hoog wordt."