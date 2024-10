Guardiola heeft duidelijke boodschap over afwezigheid van De Bruyne bij Rode Duivels

Geen Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels de komende wedstrijden. Trainer Pep Guardiola van Manchester City kwam met een duidelijke boodschap over zijn topspeler.

Kevin De Bruyne mist deze en al zeker ook de volgende interlandbreak in november met de Rode Duivels. Dat maakte bondscoach Domenico Tedesco vrijdag bekend.

De speler van Manchester City kampt met een liesblessure. Pep Guardiola was alvast duidelijk voor het duel met Fulham dit weekend. “Kevin is niet klaar”, klonk het heel erg duidelijk.

Het is lang niet duidelijk wanneer KDB opnieuw speelklaar zal zijn. “Ik weet uit ervaring dat je na een lange blessure heel voorzichtig moet zijn. Kevin voelt nu de gevolgen van vijf maanden out te zijn.”

“Na een operatie is je lichaam altijd wat uit balans. Daarom moet je ook naast het veld hard werken, om dat evenwicht terug te vinden. Kevin kan nu niet om de twee dagen een wedstrijd spelen. Dat zal pas na een jaar weer beter gaan. Het is wat het is, we moeten begrip tonen.”

Ook in november zal hij niet voor de Rode Duivels spelen, ook al lukt het op dat moment wel al voor City. “Kevin kent zijn lichaam, hij heeft beslist wat het beste voor hem is. En wat het beste voor hem is, is het beste voor de nationale ploeg.”