Trainer Lommel is woedend na scheidsrechterlijke dwaling voorafgaand Beckham-goal: "Het is gewoon waanzin"

Lommel SK slaagde er niet in om voorbij een verdedigend sterk FC Luik te komen en moest genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel. Dries Wouters zorgde voor het enige doelpunt van Lommel, waardoor ze voor de tweede wedstrijd op rij gelijk speelden.

Toch blijft de ploeg vijf wedstrijden ongeslagen, al voelt dit gelijkspel eerder als een gemiste kans. Trainer Steve Bould was bijzonder boos na de wedstrijd en vooral over het tegendoelpunt. Da Silva scoorde voor Luik met een lobbal vanaf de middellijn, maar volgens Bould had dat doelpunt nooit mogen tellen wegens voorafgaand buitenspel.

"Het is simpelweg buitenspel. Het is gewoon waanzin. Het lijkt de norm te zijn," zei de gefrustreerde Brit. Hij bekritiseerde de arbitrage scherp en vond het onbegrijpelijk dat zulke fouten keer op keer voorkomen.

Bould gaf echter toe dat doelman Pieklak ook niet vrijuit ging bij het tegendoelpunt. Een slechte trap, onder druk van een Luikse spits, leidde uiteindelijk tot de lobbal. "We maken allemaal fouten, maar we krijgen dit nu op regelmatige basis."

"Al moest Pieklak de bal gewoon wegwerken, want hij was ook niet onschuldig. De speler in buitenspel zet hem onder druk, en dan krijg je zo'n David Beckham-doelpunt tegen."

Lommel blijft dus op een gelijkspel steken en gaat de interlandbreak in met een gevoel van gemiste kansen. Hoewel de ploeg vijf wedstrijden ongeslagen blijft, overheerst de frustratie over de gemiste drie punten, zowel bij de spelers als bij de staf.