Spelen de Rode Duivels straks tegen de zoon van een Italiaanse voetballegende? "Hij heeft buitengewone kwaliteiten"

België neemt het donderdag op tegen Italië. Daniel, de zoon van de Italiaanse legende Paolo Maldini, is opgenomen in de selectie bij de tegenstander.

Een van de grote verrassingen in de selectie van Italië voor de komende twee wedstrijden van de Nations League was zeker de aanwezigheid van Daniel Maldini.

Hij is de zoon van Paolo Maldini, een absolute legende in het Italiaanse voetbal en bij AC Milan. Daniel is al 22 jaar oud. Ondanks zijn gebrek aan ervaring werd hij opgeroepen door Luciano Spalletti.

Opgegroeid bij AC Milan, heeft Daniel slechts 24 wedstrijden gespeeld met het eerste team van de Rossoneri. Deze zomer besloot hij naar Monza te trekken.

Zijn vader Paolo gelooft in hem en in zijn kwaliteiten. De jonge aanvallende middenvelder wordt al jaren geprezen als een ruw talent. Dus afwachten of hij zijn debuut zal maken in de selectie tegen de Rode Duivels deze donderdag...

"Hij heeft buitengewone kwaliteiten", aldus Paolo Maldini over de selectie van zijn zoon voor het nationale team. "Het is tijd om te laten zien wat hij waard is."