Analisten keihard voor Anderlecht en Vandenhaute

RSC Anderlecht koos ervoor om langer door te gaan met coach David Hubert. Op die manier is de knoop over de nieuwe oefenmeester meteen doorgehakt. Al was er ook wel de nodige kritiek op de aanpak.

Nordin Jbari vond het raar dat er na het ontslag van Brian Riemer niet meteen een plan B op tafel ligt. Dat is nochtans primordiaal als je als topclub van belang wil zijn en impact wil hebben en houden. Geen plan B bij Anderlecht "De directie van Anderlecht heeft Brian Riemer niet van de ene op de andere dag ontslagen, ze hebben er over nagedacht. Het lijkt erop dat ze Riemer hebben ontslagen en daarna gewoon zij beginnen rondkijken." "Ik denk niet dat je zo'n club op die manier leidt. Ik zal nooit teams begrijpen die een coach ontslaan zonder een plan B te bedenken", aldus Jbari bij RTBF over de zaak. Vandenhaute neemt het over Jonathan Lange pikte in en had het vooral over de rol van Wouter Vandenhaute in de zaak. Die krijgt duidelijk opnieuw meer macht. "De keuze voor Hubert is een keuze die de machtsovername van Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute duidelijk maakt." "Er zijn twee stromingen binnen de Anderlecht-directie. Met deze keuze is de ster van sportdirecteur Jesper Fredberg echt tanende. Deze keuze markeert heel duidelijk een overname door president Wouter Vandenhaute."