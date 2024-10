Analisten héél kritisch voor opstelling Oranje: "Je hebt er helemaal niets aan"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rafael van der Vaart is kritisch op het spel van Denzel Dumfries tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije, waarin Nederland na de eerste helft met 1-0 achter stond.

De analist van de NOS vindt dat de rechtsback te diep speelde en daardoor weinig bijdroeg aan het spel van Oranje. "Het is een vervelende ploeg om tegen te spelen," zegt Van der Vaart over de defensieve aanpak van Hongarije. "Alleen als je dat goed doet, dan is het lekker."

Volgens Van der Vaart ligt een deel van het probleem bij de backs van Nederland. "Je hebt veel de bal, dan moet je snel van kant wisselen. Alleen doordat Dumfries zo diep staat, daar heb je helemaal niks aan", merkt hij op.

Hij pleit ervoor dat de backs verder naar achteren moeten spelen om het spel beter op te kunnen bouwen. "De backs moeten gewoon weer back worden, maar breed staan in de opbouw."

Pierre van Hooijdonk deelt de kritiek van Van der Vaart en wijst op de verkeerde posities van zowel Dumfries als Van de Ven. "Als je de posities ziet waar Van de Ven en Dumfries staan, dat zijn nu onze buitenspelers. Maar dat zijn verdedigers... Die gaan geen mannetje passeren", aldus Van Hooijdonk.

Als oplossing stelt Van Hooijdonk voor om Cody Gakpo op links aan de zijkant te zetten en op rechts een echte buitenspeler in te brengen. Hiermee kan Nederland volgens de oud-spits meer dreiging creëren en het probleem met de opbouw aanpakken.