Koen Casteels reageert op feit dat Domenico Tedesco hem niet als leider noemde

De Nations League is een drama geworden voor de Rode Duivels. Het gaat hem uiteindelijk om veel meer dan slechte resultaten.

De laatste wedstrijden, tegen Frankrijk en Italië, draaiden voor de Rode Duivels niet uit zoals iedereen het graag had gezien. Tegen Italië waren de eerste 40 minuten dramatisch, terwijl de ploeg in Frankrijk na 20 goede minuten helemaal wegzakte.

Voor doelman Koen Casteels is het belangrijk dat de ploeg het collectief probeert op te lossen. “Door zo goed mogelijk de dingen uit te voeren die de trainer vraagt en wil zien. Kijk, we hebben misschien niet meer de individuele kwaliteit van in 2018, maar dat kan je anders oplossen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

De doelman maakt een vergelijking met twee kleinere voetballanden. “Ik vergelijk ons met een Zwitserland en een Oostenrijk, die het op het EK heel goed gedaan hebben. Zij hebben misschien niet de allergrootste toptalenten lopen, maar zij kunnen wel perfect samenspelen.”

De boodschap is dan ook duidelijk hoe er moet gespeeld worden. “Als een collectief blok. Ik denk dat wij daarin nog stappen kunnen zetten. We moéten collectief sterker worden, en niet meer denken dat we met 3-0 van Frankrijk zullen winnen dankzij individuele acties.”

Bij afwezigheid van De Bruyne en Lukaku noemde de bondscoach namen van spelers die leider kunnen zijn, maar de naam van Koen Casteels kwam niet in het rijtje dat Tedesco noemde.

“Zoiets hangt ook een beetje van trainer tot trainer af. Sommigen hebben liever iemand die op het middenveld speelt en heel snel bij de scheidsrechter staat om zo bepaalde dingen te kunnen beïnvloeden. Dat is ieder zijn keuze.”