Ex-Rode Duivel, ooit een artiest op voetbalnoppen, doet opmerkelijke uitspraak: "Het laat me koud"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was ooit een genie met een bal. Hij kreeg de bijnaam Tita Tovenaar toen op het veld stond. Ex-Rode Duivel Mousa Dembele heeft het voetbal echter de rug toegekeerd. "Hoeveel interlands ik heb gezien? Nul!"

Na zijn voetbalcarrière heeft hij zich volledig van de sport afgekeerd. Hoewel hij ooit een van de meest gerespecteerde middenvelders ter wereld was, heeft hij tegenwoordig nauwelijks nog interesse in voetbal.

“Als mijn beste vrienden me om 2 uur ’s nachts vragen om een balletje te trappen, dan zal ik er staan. Maar ik zet thuis geen voetbalwedstrijd op", zegt hij in GvA.

Sinds hij stopte, heeft hij geen enkele interland van de Rode Duivels gezien. “Nul, geen enkele", geeft hij toe. Hij volgt enkel af en toe wedstrijden van zijn oud-teamgenoten zoals Dries Mertens en Jan Vertonghen, maar zijn echte aandacht gaat naar de verrichtingen van zijn zoon Maleec, die bij de jeugd van Sporting Lissabon speelt.

Dembélé verhuisde deze zomer met zijn gezin naar Portugal, een beslissing waarin zijn boezemvriend Jan Vertonghen een belangrijke rol speelde. Vertonghen, toen nog speler van Benfica, overtuigde hem om zich definitief in het zuiden van Europa te vestigen.

“Jan woonde toen nog in Lissabon, maar nu zit ik daar en woont hij intussen in Antwerpen. De omgekeerde wereld", lacht Dembélé. Wat professioneel voetbal betreft, houdt hij voorlopig afstand. “Wie weet begint het ooit weer te kriebelen, maar momenteel laat het me vrij koud", besluit hij resoluut.