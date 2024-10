Fans worden gek voor tv tijdens België-Frankrijk omwille van toch wel héél opvallende keuze

De supporters van België en Frankrijk kunnen de keuze van de tenues van beide ploegen maar matig appreciëren. Voor de tv is het immers niet makkelijk te onderscheiden wie wie is.

Nogal opvallend dat de Rode Duivels in hun Tintin-uitrusting spelen, want normaal zou je toch denken dat ze thuis in hun rode thuistenue zouden spelen. Maar blijkbaar wilden ze dat nog eens om commerciële redenen in de kijker zetten.

Frankrijk koos er dan weer voor om in hun wit uittenue te spelen. Ze hadden ook hun donkerblauwe uitrusting kunnen aandoen, maar dat mocht blijkbaar niet van de scheidsrechter.

Voor tv werden de fans gek, want ze konden amper het verschil zien tussen de twee ploegen onder de felle lichten van het Koning Boudewijnstadion.

Sinon les maillots blanc contre les maillots bleu clairs c’est encore une sacrement bonne idée niveua diffusion tv#BELFRA — Len (@Len952) October 14, 2024

La Belgique qui joue en bleu ciel au lieu du rouge, à domicile, contre un adversaire en blanc... Quelle idiotie! #BELFRA — Nicolas Leroy (@Nicolaseag) October 14, 2024

Les commissaires de match ont vraiment validé ce choix de maillot ?#BELFRA — Mēn ze Jü (@Ghislain_Major) October 14, 2024