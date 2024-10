Opmerkelijk: Kylian Mbappé reageert meteen op berichtgeving over vermeende verkrachting

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op maandag, vlak voor de wedstrijd van de Rode Diuvels, verscheen er plots wel heel opvallend nieuws. Volgens Zweedse media zou er een onderzoek zijn geopend naar een verkrachting in het hotel waar Kylian Mbappé verbleef. De ster reageerde al heel snel zelf: "Fake news!".

Er was de laatste tijd al heel wat te doen om Kylian Mbappé. Hij zit niet bij de selectie van Frankrijk op dit moment, om te herstellen van een blessure.

Opvallend, aangezien hij bij Real Madrid wel gewoon kon spelen. Hij krijgt heel wat kritiek, en des te meer omdat hij tijdens de wedstrijd tegen Israël in Stockholm bij een nachtclub werd gespot.

Uit Zweden kwam er nu plots ook nog eens heel opmerkelijk nieuws naar buiten. Volgens het Franse RMC zou er in Zweden sprake zijn van een vermeende verkrachting in het hotel waar Mbappé verbleef in Stockholm.

De Franse ster reageerde al heel snel zelf op de berichten. Terwijl hij meestal best stil blijft op X, klinkt het nu zeer duidelijk: "Fake news!"

"Het wordt zo voorspelbaar", besluit hij. Zijn ploegmakkers van bij de nationale ploeg nemen het maandagavond nog op tegen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion.