In het blauw tegen... Les Bleus: 'Dit is de opvallende reden achter de blauwe uitrusting van de Rode Duivels in een thuiswedstrijd tegen Frankrijk'

De Rode Duivels speelden afgelopen maandag tegen Frankrijk. In het blauw. Al was er een reden voor de keuze van uitrusting van onze nationale ploeg.

In het blauw tegen Les Bleus. In het tweede shirt in het eigen Koning Boudewijnstadion tegen een ploeg die eveneens in blauwtinten voetbalt.

Het was op z'n minst opvallend te noemen. Al schuilt er evenzeer een goede reden achter het feit dat de Rode Duivels op z'n Kuifjes hebben gevoetbald.

Het Laatste Nieuws weet dat de keuze er kwam op vraag van Adidas. Enerzijds om stockproblemen te voorkomen. De Rode Duivels speelden hun laatste interlands - al sinds de verloren achtste finale op het EK - in het rood.

Anderzijds wil Adidas natuurlijk dat ook de blauwe shirts de nodige aandacht krijgen. Het is nu al een zekerheid dat de Rode Duivels tijdens de volgende interlandbreak in het blauw zullen voetballen.

Spelen de Rode Duivels ook tegen Italië in het blauw?

De tegenstander tijdens de volgende interlandbreak. Italië. Gelukkig spelen zij niet in blauwtinten. Of wacht eens even. Toch wel...