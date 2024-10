Romelu Lukaku gaat Kevin De Bruyne even achterna en geeft nieuwe lichting Rode Duivels duidelijke veeg uit de pan

Romelu Lukaku heeft gepraat over zijn afwezigheid bij de nationale ploeg. Maar ook de nieuwe lichting Rode Duivels kreeg een veeg uit de pan.

"Ik hoop dat ik de passie kan terugvinden voor de Rode Duivels", aldus Romelu Lukaku. "Op dit moment brandt het vuur even niet. Dat heb ik zo gezegd aan de bondscoach."

Big Rom steekt niet onder stoelen op banken dat de teleurstellende toernooien - in Qatar en Duitsland bleven de Belgische prestaties onder de verwachtingen - zijn blijven hangen.

© photonews

"Ik herinner me zelfs dat ik na het WK in Qatar wou stoppen als Rode Duivel", verrast Lukaku bij Friends of Sports. "Domenico Tedesco is naar Milaan gekomen en heeft me omgepraat."

"Ik wil graag met een goed gevoel terugkeren naar de nationale ploeg", gaat Lukaku verder. "En ik wil die leidersrol op mij nemen. Maar er mag niet van me verwacht worden dat ik blij ga zijn als we niet winnen."

Wat moet er beter bij de Rode Duivels?

"Voetballen is geen probleem voor de nieuwe lichting Rode Duivels", geeft ook de aanvaller zijn collega's een veeg uit de pan. "Maar van mijn winnaarsmentaliteit kunnen ze nog iets leren. Dat kan véél beter."