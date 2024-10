Is dit echt realistisch? Turkse media spreken over interesse van Club Brugge in voormalig Gouden Schoen



Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp! Paul Onuachu vindt het lang wachten op de bank bij Southampton. Een vertrek deze winter lijkt onvermijdelijk. Iets minder dan twee jaar geleden verkocht Genk Paul Onuachu aan Southampton voor 18 miljoen. Maar de zaak draaide al snel uit op een nachtmerrie: de Saints zijn gedegradeerd en de Nigeriaan heeft geen enkel doelpunt gescoord. Vorig seizoen herpakte de voormalige topscorer van de Pro League zich met 15 doelpunten in 21 wedstrijden tijdens zijn uitleenbeurt aan Trabzonspor. Maar dat veranderde absoluut niets aan zijn status in Engeland. Onuachu maakte dus geen deel uit van het team dat de club terugbracht naar de Premier League en heeft sinds het begin van het seizoen slechts 16 minuten gespeeld. Zijn situatie is moeilijk bij de hekkensluiters van de competitie (slechts één schamel punt behaald). Definitief verkocht deze winter? Volgens het Turkse medium A Spor is Club Brugge geïnteresseerd om hem deze winter weer te lanceren. Hoewel zijn profiel doet denken aan dat van Igor Thiago, zou het verrassend zijn om te zien dat Blauw-Zwart hun spaarvarken openbreekt voor Onuachu, wiens profiel ook lijkt op die van Gustaf Nilsson. Trabzonspor zou ook geïnteresseerd zijn in een definitieve transfer. Paul Onuachu heeft nog steeds een contract bij Southampton tot juni 2026.



