Hoe Jesper Fredberg deze zomer Philippe Clement een hak zette: "Rangers heeft zichzelf weer teleurgesteld"

Vanavond wordt Samuel Edozie tegen Beerschot weer in de basis verwacht bij Anderlecht. De winger maakt een enorme indruk op training, naar wat we horen. En het is eigenlijk een straf staaltje van Jesper Fredberg dat de Brit bij paars-wit is terecht gekomen.

Anderlecht huurt Edozie zonder aankoopoptie van Southampton. Het was de laatste stuiptrekking van Fredberg deze zomer, maar wel eentje die kan tellen. Naar verluidt kan er met de Saints onderhandeld worden na dit seizoen. De 21-jarige Edozie, die twee jaar geleden voor £10 miljoen (12 miljoen euro) van Manchester City naar Southampton verhuisde, koos voor een seizoenlange huurperiode bij de Belgische topclub.

Sinds zijn aankomst maakte hij indruk als vaste basisspeler in het elftal van coach David Hubert. Recent debuteerde hij in de UEFA Europa League in een 2-1 overwinning tegen Ferencváros, en hij scoorde zijn eerste doelpunt voor Anderlecht in het 1-1 gelijkspel tegen Dender.

Deal met Rangers was zo goed als rond

Wat de transfer nog opmerkelijker maakt, is dat Edozie aanvankelijk op het punt stond om voor de Schotse topclub Rangers te tekenen. In de laatste week van de transferperiode kwamen Rangers en Southampton tot een akkoord over een huurovereenkomst, waarbij ook Edozie zelf openstond voor een overstap naar Glasgow.

Maar ondanks de gemaakte afspraken, slaagden de Schotten er niet in om de transfer definitief af te ronden. Hierdoor kreeg Fredberg de kans om toe te slaan en de getalenteerde vleugelspeler aan zich te binden.

Volgens Southampton-manager Russell Martin was het vooral Rangers die een fout maakte tijdens de laatste fase van de onderhandelingen. Hij uitte zijn ongenoegen over de gang van zaken en verklaarde dat zijn voormalige club een kans had laten liggen.

"Rangers heeft zichzelf benadeeld in dit proces", aldus Martin. De Schotse club, met 55 nationale titels, had Edozie goed kunnen gebruiken, maar Anderlecht profiteerde van de situatie en wist de jonge vleugelspeler over te halen naar Brussel te komen.

Afgewerkt product maken

Derek Ferguson, een voormalig middenvelder en clublegende van Rangers, sloot zich aan bij de kritiek van Martin. Hoewel hij niet alle details kent, geeft hij aan te geloven dat Rangers inderdaad fouten had gemaakt tijdens het afronden van de transfer.

Philippe Clement was overtuigd, maar zijn bestuur bleek niet in staat hem zijn gewenste versterking te geven. "Er zijn veel momenten waarop Rangers zichzelf teleurstelt, en dit lijkt weer zo'n geval", zei Ferguson.

Voor Anderlecht is de komst van Samuel Edozie echter een grote aanwinst gebleken. De club biedt hem een platform om zich verder te ontwikkelen. Manchester City houdt dat trouwens ook in de gaten. Southampton zal sowieso een betere speler terugkrijgen, een afgewerkt product. Maar Anderlecht kan er zolang maar van profiteren.