KRC Genk-coach Thorsten Fink mag puzzelen tegen STVV: één sterkhouder nog out, twee zijn onzeker voor Limburgse derby

KRC Genk neemt het zondag thuis op tegen STVV. Een belangrijke wedstrijd die beide ploegen willen winnen voor hun supporters. De thuisploeg zal het misschien zonder een paar belangrijke spelers moeten doen.

De Limburgse derby staat zondag op het programma. Dan speelt KRC Genk thuis tegen de grote rivaal STVV. Thorsten Fink kwam al met een update over zijn kern.

Carlos Cuesta zal er nog niet bij zijn op zondag. "Maar we hebben veel opties achterin en ik wil alleen topfitte spelers opstellen," vertelde de Genk-coach volgens Het Belang van Limburg.

Sattlberger heeft nog last van zijn enkel en Al Ouahdi van zijn hamstrings. "Daarom bekijk ik zaterdag of Sattlberger en El Ouahdi de selectie halen, ook zij stonden vrijdag al op het trainingsveld."

Hyeon-gyu Oh maakt doelpunten aan de lopende band. "Oh blijft maar scoren. Hij zet het zijn trainer op die manier onder druk", zegt Fink nog. "Al hoeft hij niet te starten om enorm belangrijk te zijn. Oh is op zijn sterkst als er ruimte ligt, die gaat STVV in het begin niet weggeven, verwacht ik."

Zo hint hij naar een nieuwe basisplaats voor Tolu. "Bovendien zag ik de voorbije dagen een gedreven Arokodare. Zijn laatste twee matchen waren iets minder, misschien voelt hij de druk van Oh? Dat hoeft niet, hij moet uitgaan van zijn kwaliteiten."