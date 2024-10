Straf! Lionel Messi weigert te stoppen en heeft een nieuw record in het vizier

Lionel Messi laat de deur open staan voor een mogelijke deelname aan het WK 2026. In een interview met de Spaanse sportkrant Marca reflecteert de 37-jarige aanvaller op zijn toekomst.

Mocht Messi besluiten deel te nemen aan het WK 2026, dan zou hij de eerste speler in de geschiedenis zijn die op zes verschillende wereldbekers heeft gespeeld.

Met zijn 189 interlands en 112 doelpunten voor Argentinië is hij al een levende legende in het voetbal. Zeker toen hij deze status bevestigde door in 2020 het WK te winnen in Qatar.

Ondanks zijn leeftijd blijft Messi hongerig naar succes. “Ik ben niet naar de VS gekomen om met pensioen te gaan", benadrukt hij.

Bij het volgende WK zal hij 39 jaar oud zijn. Messi dan ook duidelijk dat op pensioen gaan vooralsnog niet op de agenda staat. “Ik ben hier nog niet klaar mee."

“Ik hoop dat ik op dit niveau kan blijven spelen, want het maakt me gelukkig. Of ik wel of niet deelneem aan het WK van 2026, dat zien we wel als het zover is", aldus de Argentijn in Marca.