🎥 Sclessin schrikt van twee mannen in badjas die match tegen Charleroi volgen

Het was een bijzonder vreemd gezicht. Tijdens de match tussen Standard en Charleroi kwamen plots twee mannen op slippers en in badjas in beeld.

De camera’s van DAZN kregen tijdens de Waalse derby tussen Standard en Charleroi plots twee mannen in beeld. Zij stonden op slippers en in badjas de match te volgen. Het was eens iets anders, met een badjas en een pintje in de hand naar het voetbal kijken. Het leek alsof de twee net uit de wellness waren weggelopen. En dat was ook precies het geval bij de twee. Op Sclessin staat een container in het stadion, met zicht op het veld. Daarin zit een jacuzzi, privébar en privéterras. Wie een luxesuite boekt bij het Van der Valk Hotel kan van de container met wellness gebruik maken. Een originele manier om van het voetbal te genieten. Het is eens iets anders om van een wellness te genieten, met de hete adem van de harde kern van Standard in je nek. Deze twee fans hadden de Waalse derby daarvoor uitgekozen. 🏠 | Wanneer je je echt thuisvoelt bij je club. 🤣🥋 #STACHA pic.twitter.com/xP4MrU4BRp — DAZN België (@DAZN_BENL) October 20, 2024