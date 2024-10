Club van Sam Kerkhofs en Rik Verheye moet ouders schadevergoeding betalen omwille van uitgesloten jeugdspelers in het verleden

Sporting Hasselt heeft ongelijk gekregen in een rechtszaak naar aanleiding van de uitsluiting van drie jeugdspelers meer dan een jaar geleden. De toenmalige voorzitter, Bart Casters, had de kinderen de toegang tot de club ontzegd na een conflict met hun ouders.

De rechtbank oordeelde dat de club onterecht had gehandeld en moet nu een schadevergoeding betalen aan de ouders en kinderen. De uitsluiting van de spelers, die op dat moment 9, 11 en 15 jaar oud waren, kwam als een grote verrassing voor de ouders.

De moeder van de 15-jarige speler uitte haar frustratie over de manier waarop de situatie was aangepakt. Ze benadrukte dat haar man jarenlang als vrijwilliger had gewerkt en geen enkel communicatiemoment had gehad voordat hij en zijn kinderen werden uitgesloten, aldus HBvL.

De ouders schakelden een advocaat in en stelden Sporting Hasselt in gebreke. Ze betoogden dat het uitsluiten van kinderen zonder geldige reden onwettig was. De zaak werd behandeld na de overname van de club door Sam Kerkhofs en Rik Verheye.

De nieuwe leiding heeft geprobeerd overeenkomsten te sluiten met verschillende partijen, maar de familie Snoeks weigerde een aanbod dat geen schadevergoeding omvatte. De rechter stelde vast dat de club de spelers onterecht had uitgesloten zonder hen de kans te geven om hun kant van het verhaal te vertellen.

Dit vonnis wordt door de ouders als een eerherstel gezien voor hun kinderen. Hun advocaat noemt het een precedent in het jeugdvoetbal in Vlaanderen, waarbij wordt benadrukt dat clubs verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de rechten van jeugdspelers.