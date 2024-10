Is hij nu vertrokken? Roméo Lavia opnieuw in de basis en beslissend voor Chelsea

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Chelsea heeft zondagmiddag gewonnen en Roméo Lavia stond opnieuw in de basis. De Rode Duivel gaf ook een assist, zijn eerste van het seizoen.

Roméo Lavia is op de goede weg. Deze zondag, voor de wedstrijd tegen Newcastle United (2-1), stond de Belgische middenvelder in de basis bij Chelsea en speelde hij 72 minuten op een zeer goed niveau. Dit is zijn langste optreden tot nu toe dit seizoen, nadat hij vorige week 53 minuten speelde.

Beter nog: bij het doelpunt van het toptalent Cole Palmer in de 47e minuut gaf Lavia een assist, zijn eerste van het seizoen. Bovendien heeft hij bijzonder goede statistieken met 95% nauwkeurigheid in zijn passes.

?? | Romeo Lavia (assist) vs Newcastle



pic.twitter.com/86NmIt5SXe — Belgian Players ?? (@BelgianPlayers) 27 oktober 2024

In de andere wedstrijden van de avond is het vermeldenswaardig dat Crystal Palace Tottenham heeft verslagen (1-0) en dat West Ham won van United Manchester United (2-1). De Blues doen dus een goede zaak in de ranglijst en staan nu op de 5e plaats.

27/10/2024 15:00 West Ham Utd - Manchester United 2-1 27/10/2024 15:00 Crystal Palace - Tottenham 1-0 27/10/2024 15:00 Chelsea - Newcastle United 2-1 27/10/2024 17:30 Arsenal - Liverpool FC 2-2