LIVE Club Brugge-Belisia Bilzen: Enkele basisspelers afwezig, Meijer maakt zijn comeback

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge ontvangt om 20u30 Belisia Bilzen in de 1/16 finale van de Beker van België. Stoot de landskampioen zonder problemen door naar de volgende ronde?

Drie dagen na de 2-1 zege tegen Antwerp ontvangt Club Brugge alweer amateurclub Belisia Bilzen voor de 1/16de finale van de Beker van België. De uitschakeling zou voor de landskampioen een blamage betekenen.

Toch koos Nicky Hayen ervoor om enkele sterkhouders niet op te nemen in zijn selectie. Zo zijn Simon Mignolet, Maxim De Cuyper, Joel Ordonez, Joaquin Seys en Christos Tzolis. Ook Hugo Vetlesen ontbreekt.

Dat is opvallend, want de afgelopen weken kwam de Noor niet veel aan spelen toe. In de Champions League tegen AC Milan mocht hij nog een helft invallen na de rode kaart van Onyedika, tegen Anderlecht speelde Vetlesen geen minuut.

Meijer terug bij Club Brugge

Wie wel zijn rentree maakt in de selectie is de Nederlander Bjorn Meijer. Hij viel op 5 mei geblesseerd uit tegen Antwerp en onderging enkele dagen later een operatie. Hij speelde dit seizoen nog geen minuut.

Enkele spelers zullen wellicht kans krijgen door de afwezigen. Nordin Jackers zal in doel staan, wellicht mogen ook Hugo Siquet en/of Kyriani Sabbe nog eens rekenen op een basisplaats. Ook Gustaf Nilsson kan opnieuw minuten maken na zijn blessure.

Selectie Club Brugge

29. Nordin Jackers (GK)

16. Dani Van Den Heuvel (GK)

71. Axl De Corte (GK)

44. Brandon Mechele

02. Zaid Romero

58. Jorne Spileers

14. Bjorn Meijer

64. Kyriani Sabbe

41. Hugo Siquet

30. Ardon Jashari

27. Casper Nielsen

15. Raphael Onyedika

20. Hans Vanaken

21. Michał Skóraś

07. Andreas Skov Olsen

68. Chemsdine Talbi

09. Ferran Jutglà

19. Gustaf Nilsson

17. Romeo Vermant