Besnik Hasi verklaart het succes van KV Mechelen, maar zit wel nog met een probleem

KV Mechelen draait dit seizoen op volle toeren. Dat wil Besnik Hasi ook vanavond doen tegen het zwalpende Union SG.

KV Mechelen scoort doelpunten à volonté. Coach Besnik Hasi geniet van het moment, want hij is zich als geen ander bewust van het feit dat alles snel kan keren.

Malinwa staat momenteel in de rangschikking vijf punten hoger dan de Brusselaars. De weg is nog bijzonder lang, maar KV Mechelen zou wel heel erg blij zijn met de huidige plek in de top zes en deelname aan de play-offs.

“Op dit moment kijk ik in alle richtingen, maar toch het liefst naar boven”, knipoogt Hasi bij Gazet van Antwerpen. “Ik maak mijn jongens er wel steeds op attent dat de kloof miniem is. Het is hun verdienste dat we nu op de vierde plaats staan, maar alleen na dertig matchen telt op welke plek je staat.”

Te weinig op stilstaande fases

Op aanvallend vlak loopt alles op wieltjes. Met 26 goals heeft Malinwa de beste aanval. Maar liefst 12 spelers pikten al één van die doelpunten mee.

“Iedere ploeg wil een topschutter. Maar als ik als trainer bij de tegenstander één speler zie die alle goals maakt, is het ook makkelijker om daar twee mannetjes op te zetten”, zegt Hasi. “Het is beter dat het gevaar van verschillende spelers komt en op verschillende manieren.”

Al is er wel nog één groot werkpunt op offensief vlak. “Op stilstaande fases scoren we te weinig. Daar werken we aan. Maar we blijven goals maken, ook de invallers. En dat is positief.”