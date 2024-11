'Special message': José Mourinho gaat helemaal door het lint in interview na gewonnen match

Fenerbahce won vanavond met 2-3 van Trabzonspor. José Mourinho uitte na afloop van de match ongemeen hard zijn ongenoegen over de VAR.

Fenerbahce kwam op voorsprong in Trabzonspor, maar de thuisploeg kreeg dan twee strafschoppen toegekend. Dzeko zorgde voor de gelijkmaker, in de twaalfde minuut van de toegevoegde tijd zorgde Amrabat voor de 2-3.

Mourinho ging helemaal uit zijn dak, liep het veld op na het laatste fluitsignaal en zweepte het publiek op. Hij ging ook nog in de clinch met Destan van Trabzonspor. Na afloop haalde hij ook ongemeen hard uit naar de VAR.

“Man van de match: Atilla Karaoğlan (VAR, red.)”, zei de Portugees. “De scheidsrechter op het veld was maar een kleine jongen, maar Karaoğlan was de echte scheids. Hij ging van onzichtbare man, naar man van de match.”

Hij deed ook een duidelijke oproep naar de voetbalbond. “Ik spreek in naam van Fenerbahçe-fans: we willen hem niet meer. Niet op het veld en niet in de VAR. We willen hem niet, want er zit een reukje aan.”

Mourinho haalde zelfs de hele competitie onderuit. “Voor ik kwam geloofde ik niet wat men zei, maar het is nog veel erger dan dat. We spelen tegen een goede tegenstander, maar we spelen ook tegen het systeem en dat is het moeilijkste dat er is. Ik neem het de mensen van Fenerbahçe kwalijk dat ze me maar de halve waarheid hebben verteld toen ik hier kwam. Als ze de hele waarheid hadden verteld, was ik niet gekomen.”

Of Mourinho met deze uithaal wegkomt, is maar zeer de vraag. Dat zal de komende dagen duidelijk moeten worden.