De toekomst van België? Frank Lampard is enorm onder de indruk van een Rode Duivel

Gisteren speelde Aston Villa tegen Tottenham in een van de topwedstrijden van het weekend in de Premier League. Als analist was Frank Lampard zeer lovend over Amadou Onana.

Enkele dagen voor de confrontatie met Club Brugge in de Champions League, verloor Aston Villa met 4-1 van Tottenham. Achter de realiteit van deze vrij strenge score heeft de club echter goed weerstand geboden tegen de Spurs, ze leidden zelfs met 0-1 bij rust. Het stond zelfs nog steeds 1-1 toen het laatste kwartier naderde. Amadou Onana speelde de volle 90 minuten en behoorde tot de beste spelers op het veld.

De Rode Duivel speelde een degelijke wedstrijd onder het toeziend oog van Frank Lampard. De voormalige Everton-coach kende Onana goed van zijn beginperiode in de Premier League bij de Toffees en is nu analist voor Sky Sports.

"Amadou heeft zich laat ontwikkeld, we hebben hem bij Everton gehaald wetende dat hij nog moest verbeteren. We wisten dat hij erg goed was. Kijk naar zijn kwaliteiten, die zijn uitstekend voor een nummer zes, hij is groot, sterk en denkt ook vooruit. We zien dat nog meer bij Aston Villa", verklaarde hij op tv.

Amadou Onana, een profiel dat past bij de Premier League?

"Het is soms moeilijk voor hem geweest bij ons, maar ik denk dat hij op de juiste plek is, in het juiste team, met de juiste coach voor hem. Hij is nog steeds een vrij jonge speler, Unai Emery leert hem nog steeds dingen over zijn positionering", vervolgde de voormalige middenvelder.

Bij Aston Villa heeft Onana Douglas Luiz vervangen, zij het in een andere rol: "Misschien bracht hij meer met zijn passingkwaliteit, dat is iets waar Amadou nog aan kan werken. Als je ziet dat Douglas Luiz bij Juventus speelt, heeft Aston Villa echt slim gehandeld. Onana heeft zo'n indrukwekkende fysieke aanwezigheid, zowel verdedigend als aanvallend."