Na geweigerde uitleenbeurt: "Ik wil doorbreken bij Anderlecht"

RSC Anderlecht won in de beker vlot van Tubeke. Dat deed paarswit met Mads Kikkenborg in doel. De Deen sprak in eigen land over zijn debuut voor paarswit.

“Het was een bevrijding om eindelijk een officiële wedstrijd voor Anderlecht te spelen”, zei Kikkenborg aan Tipsbladet. “Het was leuk om voor de fans te spelen.” Kikkenborg kwam in januari aan bij Anderlecht. Onder Brian Riemer kreeg hij echter geen enkele kans om te spelen. Afgelopen zomer lag er een huurdeal met Brondby op tafel, maar dat wou hij niet. De Deense doelman wil doorbreken in het buitenland. Een terugkeer naar zijn eigen Denemarken was dan ook een optie die hij nooit overwogen heeft. “Mijn doel is om door te breken bij Anderlecht en dan zien we wel wat de toekomst voor mij brengt”, gaat hij verder. “Al moet ik wel mijn kansen krijgen om te spelen.” Kikkenborg heeft naar eigen zeggen nu aan de club laten zien dat ze op hem kunnen rekenen. Hij hoopt er dan ook op om binnenkort een nieuwe speelkans te krijgen.