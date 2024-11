🎥 Zeer goed nieuws voor Union net voor belangrijke wedstrijd tegen AS Roma?

Union Saint-Gilloise speelt donderdag in de Europa League tegen AS Roma. Sofiane Boufal heeft een grote kans om opnieuw geselecteerd te worden.

Union Saint-Gilloise is afgelopen weekend opnieuw in oude gewoontes vervallen. De Unionisten deelden de punten op het veld van KV Mechelen (1-1).

De Brusselaars hadden alles in de hand om te winnen, maar faalden aan het einde van de wedstrijd, door een doelpunt te incasseren uit een corner onder dramatische omstandigheden.

Op donderdag tegen AS Roma staat er veel op het spel voor Union. De club heeft slechts één punt behaald in hun eerste 3 Europa League-wedstrijden.

Gelukkig kunnen ze waarschijnlijk weer rekenen op Sofiane Boufal. De ervaren Marokkaan is terug op training, zoals te zien is in deze video gedeeld door Union op sociale media.

Vorige week gaf Sébastien Pocognoli een update over Boufal. Hij zou "waarschijnlijk" nog 2 tot 3 weken moeten missen. We wachten dus op de selectieaankondiging om zijn beschikbaarheid voor donderdag te bekijken.