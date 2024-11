Daar is het verdict én de onbeschikbaarheid... 'Anderlecht moet het opnieuw een hele tijd zonder Majeed Ashimeru doen'

De komende weken wordt het vruchteloos zoeken naar Majeed Ashimeru in de selectie van RSC Anderlecht. De middenvelder viel afgelopen zondag geblesseerd uit. Ondertussen is het verdict gekend.

Majeed Ashimeru moest afgelopen zondag (4-0-overwinning tegen KV Kortrijk, nvdr.) al na een dik halfuur voetballen naar de kant. In de tribunes werd amper opgekekeken. "Hij is weeral geblesseerd", kon je zo van de aanwezige lippen aflezen.

Ondertussen is het verdict gekend. Het Laatste Nieuws weet dat de Ghanees af te rekenen heeft met een spierscheurtje in de quadriceps. Met andere woorden: Ashimeru verhuist wederom naar de lappenmand.

De onbeschikbaarheid wordt minstens geschat op enkele weken. Voor de interlandbreak zal Ashimeru zijn wederoptreden dus niet maken. Anderlecht speelt voor die internationale pauze nog tegen Riga FC en Cercle Brugge. Al blijft het een vraagteken of Ashimeru fit zal zijn voor de verplaatsing naar KAA Gent na die interlandbreak.

De zoveelste blessure doet evenwel nadenken over de beslissing van Jesper Fredberg om de Ghanees een nieuw contract te laten tekenen. Ashimeru zette afgelopen zomer zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst tot medio 2027.

Was de contractverlenging van Majeed Ashimeru bij RSC Anderlecht terecht?

Een fitte Ashimeru heeft zeker en vast een meerwaarde voor Anderlecht, maar dat is net het probleem. Sinds zijn aankomst in het Lotto Park (in 2021, nvdr.) lag de middenvelder vaker in de lappenmand dan dat hij op het veld stond. En net dat is opnieuw het geval.