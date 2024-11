Manchester City staat voor een keerpunt: 'Guardiola krijgt nieuw voorstel, maar krijgt een héél duidelijke voorwaarde om aan te blijven'

Manchester City staat voor een keerpunt in de geschiedenis. Het contract van Pep Guardiola loopt op het einde van het seizoen af. De Spaanse coach heeft een héél duidelijke boodschap gekregen.

Pep Guardiola is sinds 2016 aan de slag bij Manchester City. Sindsdien heeft de Spanjaard met The Citizens simpelweg alles gewonnen wat er op een voetbalveld te winnen valt. Met andere woorden: de cirkel is rond.

Maar dat geldt evenzeer voor zijn spelerskern. Kevin De Bruyne, Ederson, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva,... zijn inmiddels de dertig gepasseerd. Ook in de bestuurskamer gaan steeds meer stemmen op om de verjonging door te zetten.

© photonews

Dé vraag die zich stelt: welke coach moet die verjonging van The Citizens in goede banen leiden? De bestuurders van Manchester City hebben alleszins een héél duidelijk beeld over de toekomst. En die toekomst kan met Guardiola zijn...

De Engelse media weten dat de Catalaan de kans zal krijgen om een nieuw langdurig contract te tekenen. Op die manier kan Guardiola opnieuw bouwen aan een elftal dat ook de komende seizoenen succesvol is.

Waar ligt de toekomst van Pep Guardiola?

Een nieuwe overeenkomst voor pakweg één of twee seizoenen is géén optie. Manchester City wil - net zoals de voorbije seizoenen overigens - op lange termijn werken. Wat Guardiola zelf verkiest? De Spanjaard laat op dit moment niét in zijn kaarten kijken...