Beerschot trekt naar het BAS na "disproportionele straf"

Beerschot kreeg van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal verschillende sancties opgelegd na de ongeregeldheden tijdens de derby tegen Antwerp eind september.

Naast een geldboete van 50.000 euro voor het stilleggen van de wedstrijd en een eerdere boete van 10.000 euro voor uitwedstrijden zonder supporters, moet Beerschot nu ook Vak I, de luidruchtigste tribune in het eigen stadion, drie wedstrijden sluiten. Dit besluit zorgt echter voor verzet vanuit Beerschot, dat de sanctie als disproportioneel beschouwt.

CEO Thorsten Theys van Beerschot geeft in GvA aan dat de club aanvankelijk de andere sancties accepteerde, maar de extra straf voor Vak I onterecht vindt. Hij stelt dat de hele tribune, die 1.500 supporters kan huisvesten, sluiten niet logisch is, zeker niet als slechts een klein aantal supporters de overtredingen beging.

Theys meldt dat de club beroep aantekent bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en verduidelijking zal vragen over de reikwijdte van de straf. De gebeurtenissen die tot de sancties leidden, vonden plaats nadat een harde kern van Beerschot-supporters had aangekondigd de wedstrijd te verstoren bij een achterstand.

Na Antwerp's 2-0-voorsprong gooiden enkele supporters rookbommen op het veld, wat leidde tot een definitieve stopzetting van de wedstrijd en een forfaitnederlaag voor Beerschot. Beerschot vraagt zich af waarom de hele tribune moet boeten voor de daden van een beperkt aantal supporters.

Onder de Beerschot-supporters leidt de strafmaatregel tot verontwaardiging en frustratie. Veel fans wijzen erop dat de meeste mensen in Vak I niet eens aanwezig waren bij de derby en de wedstrijd thuis bekeken. De beslissing om alle aanwezigen in het vak te straffen, lijkt oneerlijk en niet in lijn met de feitelijke betrokkenheid.