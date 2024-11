Een punt tegen een Italiaanse topploeg en toch was de ontgoocheling héél groot: Sébastien Pocognoli wordt er ambetant van

Union Saint-Gilloise heeft een punt gepakt tegen AS Roma, donderdag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Op papier is een gelijkspel tegen de grote Italiaanse club - vooral na eerst achter te hebben gestaan - geen slechte zaak, maar de Unionisten hadden wellicht meer kunnen behalen.

Coach Sébastien Pocognoli sprak dan ook over “gemengde gevoelens” tijdens de persconferentie na de wedstrijd. Gianluca Mancini (62’) zette de Giallorossi op voorsprong na een niet geheel overtuigende tussenkomst van Anthony Moris.

Union vocht terug en maakte gelijk via Kevin Mac Allister (77’) en had zelfs kunnen winnen als de aanvallen wat preciezer waren geweest. “Ik focus me op het positieve", zei Pocognoli, die AS Roma wilde verrassen met een sterke defensieve organisatie.

“Het plan om hoog druk te zetten werkte over het algemeen goed, en dat doet me deugd. Helaas konden we niet optimaal profiteren van onze goede organisatie en delen we de punten. Roma is een grote naam, dus een punt is niet slecht."

"Maar ik heb gemengde gevoelens. Ik had het gevoel dat er meer mogelijk was. Of de tegengoal Anthony Moris zal raken? Hij zal snel de bladzijde omslaan en zich richten op de volgende wedstrijd.”

Met twee punten uit vier wedstrijden staat Union onderaan in de ranglijst. Met nog vier speeldagen te gaan, moeten de Brusselaars absoluut punten pakken in de komende weken om in de top 24 te eindigen en zich te plaatsen voor de achtste finales.

“We geloven nog steeds in de kwalificatie voor de volgende ronde. We hebben nog vier wedstrijden om het werk af te maken. Ik wil niet te veel achterom kijken, maar ik denk dat we in de eerste vier wedstrijden meer verdienden. Net zoals in de competitie, trouwens.”