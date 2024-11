Een overvloed aan aanvallende luxe: een giant-killer, eentje opgepikt uit de lagere reeksen en eentje in de vorm van zijn leven - Dit is ons 'Team van de Week'

Zoals elke week presenteren we u ons 'Team van de Week'. Er waren dit weekend wel wat opvallende uitslagen, zoals de pandoering die Union uitdeelde aan Genk, die van Anderlecht op Cercle en ook Gent deed zijn duit in het zakje. Het gros van de spelers komt dus uit die drie ploegen.

Doel

Maar in doel kiezen we voor Senne Lammens. De doelman van Antwerp zorgde ervoor dat The Great Old toch de drie punten kon meenemen uit Kortrijk. Met een paar bepalende reddingen in de tweede helft was hij één van de uitblinkers.

Verdediging

Met al het aanvallend geweld van de voorbije dagen was het niet makkelijk om een verdediging bij elkaar te rapen. Christian Burgess hield het slot op de deur en Tolu in zijn achterzak. Kobe Cools zorgde ervoor dat OH Leuven geen tweede keer kon scoren en dat Dender toch nog een punt in de wacht sleepte.

Bij Gent stond Tsuyoshi Watanabe dan weer autoritair te verdediger. De Japanner wisselde sterke en mindere prestaties af, maar lijkt nu toch weer zijn oude niveau te vinden.

Middenveld

Club Brugge-nachtmerrie Marwan Al-Sahafi speelde dan wel vooraan, maar we moesten hem op rechts zetten om plaats te maken voor de andere spitsen die een grote rol speelden. Maar hij mocht natuurlijk niet ontbreken na zijn twee knappe doelpunten. Tegen de grote clubs zet hij zijn beste prestaties neer, nietwaar Anderlecht?

Mathias Delorge was dan weer de metronoom en pitbull bij Gent. Bij Standard konden ze zijn energie niet matchen. Mario Stroeykens wordt week na week beter en is de 'nummer 10' van Anderlecht geworden die ze zochten.

En wat gezegd van Loïc Lapoussin. Tot voor twee weken in de B-kern, maar nu bepalend bij Union. Wie zijn idee was dat eigenlijk om hem opzij te schuiven? De linksmidden is onmisbaar bij de Brusselaars.

Aanval

Het was drummen voor een plaatsje. Max Dean, de spits die Gent ophaalde bij MK Dons in de Engelse lagere reeksen, blijkt een fantastische speerpunt te zijn. Tegen Standard scoorde hij er twee. Promise David lijkt het scoreprobleem van Union dan weer op te lossen. Twee tegen Genk.

Wie nog eentje beter deed: Kasper Dolberg. De Deen zit in de vorm van zijn leven de laatste twee weken. Elke bal die hij voor doel krijgt, hangt tegen de netten. Hij is zoveel gelukkiger nu Stroeykens net achter hem speelt.