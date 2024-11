OFFICIEEL Ajax neemt in onderling overleg afscheid van grote naam: "Zal de steun van de fans nooit vergeten"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ajax Amsterdam neemt afscheid van John van 't Schip. De voormalige hoofdcoach vertrekt in onderling overleg met de club.

John van ‘Schip moest vorig seizoen depanneren als interimtrainer bij Ajax. Hij haalde de club uit het slop, maar wist dat de job maar liep tot het einde van vorig seizoen.

Toch tekende hij tot 30 juni 2025, met dien verstande dat hij dit seizoen een functie in het technisch management van de club zou opnemen. Al bevalt dat hem duidelijk niet.

De samenwerking is niet geworden wat hij er zelf van verwacht had. “Het ging vorig seizoen in beginsel om mijn rol als hoofdtrainer”, klinkt het.

“Dat waren intensieve maanden, zowel sportief als privé, waarin we de doelstelling om Europees voetbal veilig te stellen met een vijfde plaats hebben behaald. Ik wil Ajax bedanken en ik zal de fantastische steun van de supporters nooit vergeten. Eens een Ajacied, altijd een Ajacied.”

De club liet het afscheid op haar officiële kanalen weten. Van ‘t Schip begon eind oktober vorig jaar. Hij nam toen over van Hedwiges Maduro die eerder de ontslagen Maurice Steijn ad interim opvolgde. Deze zomer haalde Ajax de Italiaan Francesco Farioli als trainer binnen.