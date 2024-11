OFFICIEEL Manchester United heeft beslissing genomen over lot van Ruud van Nistelrooij

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ruud van Nistelrooy blijft niet aan boord bij Manchester United. Dat heeft de club zopas laten weten via haar officiële kanalen.

Manchester United bevestigt dat Van Nistelrooij de club verlaat. “Ruud is en zal altijd een Manchester United-legende blijven”, klinkt het. “Hij is altijd zeer welkom op Old Trafford.”

Nadat Erik ten Hag ontslagen werd nam Van Nistelrooij ad interim open. Toen de club koos om met Ruben Amorim als hoofdcoach door te gaan, wou Van Nistelrooij als assistent aan de slag blijven.

De Portugees, die coach was van Zeno Debast, brengt echter zijn eigen staff mee. Ook René Hake, Jelle ten Rouwelaar en Pieter Morel moeten vertrekken.

Van Nistelrooy won als interimaris met 5-2 van Leicester City, speelde 1-1 gelijk tegen Chelsea, won met 2-0 van PAOK en haalde het nog eens met 3-0 van Leicester.

“Ik wilde United naar een hoger niveau tillen. Dat was mijn grote doel, samen met de spelers”, vertelt de Nederlander op de website van de club. “Het zijn drie overwinningen en één gelijkspel geworden: met elf doelpunten voor en slechts drie tegen op Old Trafford.”

“Dat is de standaard waar je als club naartoe wil. Het is iets om op voort te bouwen. De connectie met de club is er. Ik ben daar trots op en ik ben ook de supporters dankbaar.”