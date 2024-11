Een verrassende beslissing: de Rode Duivels zullen dan toch kunnen rekenen op fans tijdens Israël-België (al is het aantal belachelijk)

Terwijl de heenwedstrijd achter gesloten deuren plaatsvond in september, zal de ontmoeting tussen België en Israël die op 17 november in Hongarije gepland staat, wel enkele supporters van de Rode Duivels verwelkomen.

België staat op het punt om de eerste helft van zijn Nations League-campagne af te ronden. De Rode Duivels zullen Italië ontvangen op donderdag 14 november in Brussel, voordat ze drie dagen later naar Hongarije reizen om Israël te confronteren.

Tijdens de eerste wedstrijd, die in september in Debrecen werd gespeeld, was er geen enkele supporter toegelaten. De wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld. Dit zal deze keer niet het geval zijn.

Een flink aantal Belgische supporters in Boedapest

Voornamelijk omdat deze returnwedstrijd in de hoofdstad, Boedapest, zal worden gespeeld. Dit maakt het mogelijk voor ongeveer 160 Belgische supporters om af te reizen om deze laatste groepswedstrijd te bekijken.

Een opmerkelijke beslissing, zeker wanneer we terugdenken aan de zeer recente gebeurtenissen met de supporters van Maccabi Tel Aviv in Amsterdam vorige week. Marie Verbeke, woordvoerster van de Belgische Voetbalbond, reageerde in Het Nieuwsblad.

"Alle wedstrijden in Oekraïne en Israël worden momenteel beschouwd als risicovolle wedstrijden en dat geldt ook voor onze wedstrijd. Het spreekt voor zich dat we geen details kunnen verstrekken over de beveiligingsmaatregelen, maar de beveiligingsanalyse toont aan dat er geen verhoogd risico is voor de wedstrijd van de Rode Duivels in Boedapest na de wedstrijd in Amsterdam."

Aan de andere kant zal Frankrijk-Israël daadwerkelijk in het Stade de France ontmoeten, met supporters. De organisatie verwacht echter de laagste opkomst ooit bij een wedstrijd van Les Bleus in hun belangrijkste stadion, aangezien volgens Le Parisien slechts tussen de 15.000 en 20.000 supporters worden verwacht.