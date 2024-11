Supporters richten zich tot Romelu Lukaku: twee Serie A-clubs moeten de gevolgen dragen

Onlangs stond Romelu Lukaku tegenover zijn voormalige club, Inter Milan, met Napoli. Het is geen verrassing dat hij daar niet al te best werd ontvangen.

Terwijl zijn eerste periode bij Inter Milan werd bekroond met een titel, is de ster van Romelu Lukaku in de ogen van de Nerazzurri-supporters behoorlijk vervaagd. Dit dateert al van de zomer van 2023: Lukaku flirtte met Juventus en AC Milan, rivaliserende clubs, en bemoeilijkte daarmee de onderhandelingen met Inter, dat de deur had gesloten.

Afgelopen zomer werd Lukaku in verband gebracht met Napoli en daar tekende hij na een nieuwe langdurige media-saga, maar de Inter-fans zijn hem niet vergeten. De Belg maakte onlangs zijn terugkeer naar San Siro. Voor het eerst dit seizoen in zijn nieuwe shirt.

Een mindere wedstrijd op het veld (0-0), waarin Lukaku er niet in slaagde het verschil te maken. Maar op de tribunes weerhield dat de fans er niet van hem uit te fluiten, ook al scoorde hij niet. Tijdens de wedstrijd waren er dus beledigende spreekkoren richting hem te horen.

Hiervoor heeft Inter Milan een boete gekregen, zo heeft de Serie A gemeld: de club moet een boete van 5.000 euro betalen voor de beledigende spreekkoren gericht aan Lukaku voor, tijdens en na de wedstrijd tegen Napoli.

Maar Inter is niet de enige club die als doelwit wordt gezien: de supporters van Lecce hebben Lukaku ook beledigd met racistische spreekkoren, en de club krijgt dus een boete van 13.000 euro.