Spanning stijgt voor cruciaal duel: Italiaans bondscoach Spalletti waarschuwt zijn spelers al even voor duel met Rode Duivels

België speelt donderdag een cruciaal interland tegen Italië in de Nations League. Er moet gewonnen worden om een waterkansje te houden op de kwartfinales.

De Rode Duivels hadden het iets meer dan een maand geleden bijzonder moeilijk met Italië in Rome. Na een domme rode kaart van de Italianen werd er nog 2-2 gelijkgespeeld.

Maar het zal beter moeten, willen ze deze keer de drie punten pakken. Italiaans bondscoach Luciano Spalletti is dan ook op zijn hoede voor "een niet te onderschatten tegenstander."

"De mentaliteit van de spelers wordt opnieuw erg belangrijk. Die was de voorbije maanden heel goed. We proberen te spelen zoals tijdens de eerste helft tegen België vorige maand", vertelde hij nog volgens Het Nieuwsblad.

Spalletti heeft ook weet van het grote aantal afwezige bij België, maar is daar naar eigen zeggen niet mee bezig. "Maar België is nog altijd een uitstekende ploeg, met veel spelers bij de grote teams in Europa", waarschuwt hij zijn spelers.

Romelu Lukaku is er nu wel weer bij, en Spalletti is op zijn hoede. "Een uitstekende speler. We weten heel goed dat België zijn talent zal willen benutten. Hij is heel sterk op voorzetten en in duel. We zullen dus goed moeten anticiperen. Maar zijn aanwezigheid verandert mijn aanpak niet."