🎥 Antwerp-doelman gruwelijk in de fout bij Belgische beloften: dit hebben bondscoach Swerts en Delorge (KAA Gent) erover te zeggen

De beloften van de Rode Duivels verloren in eigen huis met 0-2 van Tsjechiƫ in een levensbelangrijke barragewedstrijd. En dus was het wonden likken voor de Belgen en dan zeker voor doelman Senne Lammens.

De beloften van de Rode Duivels hadden het heel erg lastig om door het pantser van de Tsjechen heen te komen. Toch kregen ook de bezoekers aanvankelijk weinig tot geen kansen.

Cadeautje van Belgische beloften

Op het halfuur besloten de Belgen een handje (of voetje) te helpen. Er werd zwak uitgespeeld en Senne Lammens schoot een bal tegen een Tsjechische aanvaller aan. Die maakte er op die manier met veel geluk 0-1 van voor de Tsjechen.

Een zure tegengoal. "Maar we moeten dat tegendoelpunt niet aan Senne Lammens toeschrijven", aldus Mathias Delorge in een reactie. "Zoiets kan gebeuren in voetbal, maar het waren twee spijtige tegendoelpunten."

Heel vervelende tegendoelpunten

Ook bondscoach Gill Swerts had wat te zeggen over de zaak. "Het is heel vervelend, want we hebben tijdens deze EK-campagne al te vaak zulke individuele fouten gemaakt."

"Ik zou het zelfs niet eens fouten noemen, het is gewoon zeer ongelukkig. Het is moeilijk uit te leggen, want voor hetzelfde geld gaat de bal gewoon buiten", aldus Swerts. Dinsdag zal een 0-2 moeten opgehaald worden om nog naar het EK te mogen.