Nederlandse international krijgt bakken kritiek over zich heen na zeer opvallende actie: "Daar krijg ik buikpijn van"

Nederland heeft zaterdag met 4-0 gewonnen van Hongarije in de Nations League. Uiteindelijk was de score niet het belangrijkste voor de mensen in het stadion...

Dat omdat er in minuut acht al iets gebeurde, wat niemand liever ziet gebeuren tijdens een voetbalwedstrijd. Een lid van de Hongaarse staf zakte in elkaar op de bank. Het ging om Adam Szalai. De wedstrijd werd uiteraard een tijdje stilgelegd en de man kreeg de nodige medische hulp. Er moest zelf een tentje geplaatst worden voor reanimatie. Uiteindelijk werd hij op een brancard weggedragen. De fans in het stadion hielden hun hart vast voor Szalai. Niet lang voor de rust kwam er een update over zijn situatie. De Hongaarse voetbalbond meldde toen dat hij het goed stelde. Later op de avond deelde Szalai zelf een bericht op instagram. Maar niet iedereen leek zo onder de indruk van de situatie. Direct na het hele gebeuren knalde Wout Weghorst Nederland op voorsprong vanop de stip. De spits vierde enorm uitgebreid, best opvallend. Daar waren de Nederlandse analisten het echt niet mee eens. "Als je scoort en zo juicht, alsof je net de winnende in de WK-finale hebt gemaakt... Daar krijg ik buikpijn van", vertelde Rafael van der Vaart bij de NOS. "Een beetje meer ingetogenheid had wel op zijn plaats geweest. Wij vonden zijn manier van juichen eigenlijk verschrikkelijk", klonk het op zijn beurt bij Pierre van Hooijdonk.