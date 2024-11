Heeft bondscoach Tedesco nog grip op zijn groep? Philippe Albert doet opmerkelijke vaststelling bij Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Domenico Tedesco staat meer dan ooit onder vuur. Zal de bondscoach nog lang aan het hoofd van de Rode Duivels blijven?

België heeft zondagavond weer een nederlaag geleden, 0-1 tegen Israël. De Rode Duivels eindigden de groepsfase van hun Nations League zo op een zeer slechte manier.

Na een reeks van slechte prestaties en resultaten als deze, zijn natuurlijk alle ogen gericht op de coach. Domenico Tedesco vindt zichzelf in ieder geval nog de juiste man voor de job, al zijn er velen die daar anders over denken...

Philippe Albert, nooit verlegen om een opvallende uitspraak te doen, heeft zijn gedachten openlijk gedeeld bij RTBF. Hij was ook erg verbaasd over de vele blessures in de kern.

"Met Onana, De Cuyper, Theate, Lavia en Lukaku, zal ik heel oplettend zijn om te zien wie dit weekend zal starten. Ik hoop dat het geen diplomatieke blessures zijn (...) Ik ga ervan uit dat als je geen zin hebt om voor de Rode Duivels te spelen, je beter thuis kunt blijven."

"Het nationale team moet het ultieme doel zijn voor elke voetballer, het is uitgesloten om weg te blijven voor kleine blessures. Het voorbeeld moet van de top komen, van de leiders van het nationale team. Maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij Domenico Tedesco. Hij heeft dit ook toegelaten", stelt Albert vast.