Analist 'La Tribune' krijgt opvallende rol bij Belgische profclub

RWDM heeft dinsdag de benoeming van Stephan Streker als Head of Communications aangekondigd. Streker is geen onbekend figuur in de voetbalwereld.

De 60-jarige filmmaker en voetbalconsultant moet de communicatiestrategie van de club versterken en de mediabekendheid verder vergroten. Streker, bekend van films zoals *Le monde nous appartient* en *Noces*, heeft al een aantal keer zichtbaar aanwezig geweest op wedstrijddagen en is een trouwe supporter van de Molenbeekse club. Streker is geen onbekende voor de Belgische voetbalwereld. Hij is al jaren een vertrouwd gezicht bij La tribune, het Franstalige equivalent van Extra Time bij de RTBF. Zijn liefde voor RWDM is geen geheim, en zijn betrokkenheid bij de club is dan ook geen verrassing. Maxime Vossen, de sterke man van de club, reageerde enthousiast op de benoeming: “Het doet ons enorm plezier om Stephan te verwelkomen in de RWDM-familie. Zijn diepgaande kennis van voetbal, expertise in communicatie en ondernemerschap zijn waardevolle troeven voor onze groeiende club.” Streker zal nu het jonge en dynamische communicatieteam van RWDM leiden, waarmee de club hoopt zijn communicatie en mediabereik te verbeteren, zowel op als buiten het veld.