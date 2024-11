Heeft KMSK Deinze zich laten misleiden in de hoop om ondergang te vermijden? 'Doudou Cissé probeerde Belgische profclubs over te nemen, maar dat werd keer op keer én voor deze reden geweigerd'

Het einde voor KMSK Deinze lijkt (opnieuw) nabij. De nieuwe eigenaar blijft volhouden dat er geld op komst is, maar ondertussen stuikt alles als een kaartenhuisje in elkaar.

Om de situatie in 't kort nog even te schetsen: KMSK Deinze leek enkele weken geleden gered door AAD Invest. De Luxemburgse investeringsmaatschappij redde de oranjehemden van de ondergang, maar in de praktijk is er nooit iets veranderd.

De leveranciers, medewerkers en spelers worden al maanden niet meer betaald. Doudou Cissé blijft volhouden dat er geld op komst is, maar de oprichter van AAD Invest laat zich zelf ook al enkele dagen niet meer zien in de Brielmeersen. Een teken aan de wand?

Bovendien weet Het Laatste Nieuws dat de reputatie van Cissé niet het beste laat verhopen. Cissé was ook bij andere Belgische profclubs in beeld voor overnames. Na een screening hakten die clubs niét toe. De reden: onduidelijkheid over de financiering.

En dat is exact hét probleem dat voor Deinze het einde kan betekenen. Cissé beweert dat er - via investeringsholdings uit het Midden-Oosten - een injectie van maar liefst 75 miljoen euro op komst is. Het effectieve startkapitaal van AAD Invest? 12.000 euro...

Speelt KMSK Deinze komend weekend nog?

Ondertussen weet niemand of en hoe Deinze komend weekend voor de dag zal komen. Zaterdag komt Royal Francs Borains op bezoek in Oost-Vlaanderen. De beloften van Deinze houden zich alvast paraat om in actie te komen...